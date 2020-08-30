شؤون فلسطينية

جنين: تحذيرات من فقدان السيطرة على الوباء حال الاستمرار بإقامة الأعراس وبيوت العزاء

جنين: تحذيرات من فقدان السيطرة على الوباء حال الاستمرار بإقامة الأعراس وبيوت العزاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير الصحة في جنين، د. وسام صبيحات، اليوم الأحد: إن اجتماعاً، سيعقد اليوم للجنة الطوارئ في بلدة برقين، بحضور المحافظ، أكرم الرجوب، بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس (كورونا) في البلدة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك بؤرتين في بُرقين لانتشار الفيروس، وأن الطواقم الطبية مستمرة في عملها بأخذ العينات لدائرة المخالطين.

وحذر صبيحات من إمكانية فقدان السيطرة على الوباء، في حال استمر المواطنون في إحياء الأعراس وبيوت العزاء، لافتاً إلى أن عدد المخالطين في البلدة 60، وسيتم إقرار بعض التوصيات بناءً على الحالة الوبائية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وفي السياق، أوضح صبيحات، أن عدد الإصابات التي سجلت على مستوى المحافظة 32 حالة نشطة، موزعة على أكثر من موقع مثل بُرقين واليامون وفحمة ومدينة جنين.

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