قلقيلية: لجنة الطوارئ تُحذر من خطورة الوضع الصحي بالمحافظة



جاء ذلك، خلال اجتماع طارئ للجنة الطوارئ، عقد في دار المحافظة اليوم، ترأسه اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية وأعضاء لجنة الطوارئ، وفق بيان للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



وناقشت اللجنة عدداً من القضايا المهمة التي تتعلق بالحالة الوبائية وانتشار فيروس (كورونا)، مؤكدة على ضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، مطالبة بأن يكون هنالك متابعة شاملة لكافة المنشآت العامة والخاصة وعدم التهاون بالإجراءات المتبعة، في ضوء ارتفاع منحنى عدد الإصابات في المحافظة.



وخلال افتتاحه الاجتماع، أكد المحافظ على أن الحالة الوبائية في المحافظة مقلقة، وتتطلب مزيداً من الحزم والتشدد في الإجراءات.



وحذر المحافظ من خطورة التجمعات، وخاصة في الأعراس التي كانت سبباً في ارتفاع عدد الإصابات، مشيراً إلى أن الحالات النشطة المسجلة، حتى هذا اليوم هي 408 حالات نشطة، منها سبع حالات من المحافظة في المشفى العسكري بمدينة نابلس.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا، تتعلق بالواقع المعاش في المحافظة، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس (كورونا)، ومن ضمنها إغلاق الصالات والدواوين، ومنع الاحتفالات والأعراس، ومتابعة كافة الإجراءات.



من جهته، دعا اللواء الأقرع إلى الحزم في الإجراءات، وتكامل الجهود من أجل كسر السلسلة الوبائية من خلال تطبيق حازم للإجراءات الصحية، ودعا إلى الإستعداد الكامل لمواجهة هذا الفيروس من خلال مبادرات خلاقة، تحارب الإستهتار الموجود لدى البعض، وتقييم الوضع من حيث الاحتياجات المطلوبة.



وأوصت لجنة الطوارئ بالتشدد بتنفيذ كافة القرارات التي دعا إليها الرئيس محمود عباس، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، كما دعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لحماية شعبنا من هذا الفيروس الخطير.













رام الله - دنيا الوطنحذرت لجنة الطوارئ في محافظة قلقيلية، من خطورة الوضع الصحي، في ضوء تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا) خلال الأسبوعين الماضيين.