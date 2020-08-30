النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً في 169 قضية على مستوى القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النيابة العامة في غزة ، مساء أمس السبت، أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق في 169 قضية منها 73 تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات، و52 تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار.



وفيما يلي إجراءات النيابة العامة بغزة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي أمس السبت.



• قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 169 قضية منها:



- 73 قضية تتعلق بجرائم النشر، وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.



- 52 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



- 44 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



• قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



• عمدت النيابة العامة إلى توقيف 25 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



• استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.