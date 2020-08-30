مجدلاني: نؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين فلسطين ورومانيا

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، بمكتبه بمدينة رام الله، ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين، كاتالين تيرلا، وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية، وسبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي، وزيارة وزير الخارجية الروماني لدولة فلسطين المرتقبة.



وقال مجدلاني: إن تلك الزيارة مهمة، وتأتي في ظروف سياسية واقتصادية في غاية الصعوبة، وإنها تأكيد على عمق العلاقات الثانية، وكذلك دور رومانيا في إطار الاتحاد الأوروبي.



ووضع مجدلاني، تيرلا، بصورة المستجدات السياسية، مشيرأ إلى أن إدارة ترامب ليس لديها أي جديد، وأنها تتمسك بقضية (صفقة القرن) المرفوضة فلسطيناً ودولياً، وما تطرحه هو تلك الصفقة، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بإعلان الرئيس محمود عباس في 19/5 ولا يمكن الرجوع عن ذلك، ولا يمكن العودة إلى الاتفاقيات الانتقالية والالتزامات المترتبة عليها.



كما أشار مجدلاني إلى حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، برفض (صفقة القرن) والعمل على إسقاطها، وكذلك مقاومة مشروع "الضم" بكل الأشكال النضالية، ومواجهة سياسة التطبيع العربية، والتحضيرات تجري لعقد اجتماع مهم للأمناء العامين للفصائل المتواجدين في رام الله، مع الرئيس محمود عباس والقيادات في الخارج عبر وسائل التواصل عن بعد، وسيحدد موعده نهاية الأسبوع الجاري مع انتهاء الترتيبات اللوجستية لعقده.



ومن جانبه، أكد تيرلا، أهمية زيارة وزير الخارجية ولقائه مع المسؤولين في دولة فلسطين، وتجدد التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.



وجدد تأكيده على موقف رومانيا الثابت والقائم على حل الدولتين وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.