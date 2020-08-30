شؤون فلسطينية

التميمي يُطالب بحماية دولية من الاحتلال الإسرائيلي

التميمي يُطالب بحماية دولية من الاحتلال الإسرائيلي
احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، "ان إقدام قوات الاحتلال، على اقتحام مستشفى الخليل الحكومي، وإطلاق قنابل الغاز بداخله، ما هو إلا جريمة موصوفة، استهدفت المرضى والطاقم الطبي، وأدت إلى إصابة أكثر من خمسة وعشرين من المرضى والطاقم الطبي".

وأضاف التميمي في بيان له صباح اليوم الأحد، "إن إطلاق قنابل الغاز داخل المستشفى، مع علم قوات الاحتلال، أن بداخله مرضى يعانون من أمراض وحالات مختلفة، لهو شروع بالقتل العمد، وأمر يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، وكل القيم الإنسانية، التي تعتبر المستشفيات أماكن حيادية، وذات حرمة".

وطالب التميمي، "المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بالوقوف عند هذه الجريمة، والتعامل معها بما يقتضيه الموقف من مثل هذه الجرائم، ووضع حد للاحتلال واستهتاره بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، والمتعلقة بحقوق الإنسان على وجه الخصوص، الأمر الذي يحتم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال".

وأكد التميمي، "أن مثل هذا الإجرام لا يدع مجالاً للشك، بأن دولة الاحتلال هي دولة إرهاب منظم مدعوم من الإدارة الأمريكية وبغطاء من دول التطبيع التي شرعنت الاحتلال وإرهابه".

وحذر التميمي من أن دولة الاحتلال بهذه الممارسات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وسط صمت دولي مطبق، ستشجع الكثيرين، حول العالم، لتجاوز القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية بسبب غياب العقاب والمحاسبة.

وأوضح التميمي "أن هذه الجريمة، ستضاف إلى ملف جرائم الاحتلال، التي تعمل القيادة الفلسطينية على رفعها للمحاكم الدولية ومقاضاة الاحتلال وقادته، كما تقتضي الأصول والقوانين والأعراف الدولية". 

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