صحيفة: عائلات ثلاثة مستوطنين قُتلوا بعام 2014 يطالبون (حماس) بتعويض 520 مليون شيكل





ووفق ما نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي، فإن عائلات المستوطنين الثلاثة، "نفتالي فرانكل وجلعاد شاعر وأيال يبراح"، الذين اختطفوا وقتلوا في 2014، رفعوا دعوى قضائية من خلال منظمة (شورات هدين) في محكمة القدس، ضد حركة (حماس).





وطالبت هذه العائلات حركة حماس، من خلال هذه الدعوى، بدفع تعويض 520 مليون شيكل.





وكان المستوطنين الثلاثة تم أسرهم وقتلهم في مدينة الخليل، في تموز/ يوليو من عام 2014، وذلك قبل أيام قليلة من شن جيش الاحتلال حرباً على قطاع غزة، محملاً حركة حماس المسؤولية عن قتل المستوطنين الثلاثة.

رام الله - دنيا الوطنرفعت عائلات ثلاثة مستوطنين، قتلوا في مدينة الخليل عام 2014، دعوى قضائية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تطالبها بدفع تعويض 520 مليون شيكل.