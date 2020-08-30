روسيا: تسجيل 68 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم الأحد، 4890 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في روسيا، منذ بدء تفشي الجائحة في نيسان/ أبريل الماضي، إلى 990326 حالة، وفق ما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا).



وأعلن المركز تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بالفيروس، انخفاضاً عن 111 في الإحصائية السابقة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 17093.



ووصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضاً خلال اليوم الماضي، بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.