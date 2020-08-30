شؤون فلسطينية

خالد مشعل: هناك مبشرات بإعادة وحدة الصف الفلسطيني

خالد مشعل: هناك مبشرات بإعادة وحدة الصف الفلسطيني
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس)، خالد مشعل، إلى دعم صمود غزة، ودعم مقاومتها، وكسر الحصار عنها، والالتفات إلى ما تعانيه، بعدما زاد خطر تفشي فيروس (كورونا) المستجد من شدة الحصار المستمر منذ 14 سنة. 

وأكد خلال كلمة في اللقاء السياسي حول "مستجدات القضية الفلسطينية في ظلّ الوضع العربي والدولي الراهن"، الذي عقدته شبيبة العدالة والتنمية في المغرب، أن غزة تُحارَب بالحصار والتجويع، بسبب صمودها وسلاحها ومقاومتها وبطولاتها التي أرهقت إسرائيل، تُحارب بسبب استقلال قرارها السياسي.

وقال: إن "استراتيجية الكيان الصهيوني، كانت التوسع بالحروب، لكن الصمود الفلسطيني مع بعض اليقظة في الأمة، قادت إلى تغيّر استراتيجيته، وبدء المفاوضات، حتى يُضعف الصف العربي، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي".
 
وحيّا مشعل أهل المغرب؛ قيادة وشعباً، مبيناً أن الشعب المغربي الأصيل في القلب من مشهد القدس والأقصى، مؤكداً أن إسرائيل لم تَعُد الأكثر اقتداراً في المنطقة، فهناك قوى كثيرة في المنطقة تثبت حضورها وقوتها على صعد عديدة. 

وأشار إلى أن "استراتيجية العدو الصهيوني الجديدة في السنوات الأخيرة، جاءت استغلالاً للتغيير في الواقع الدولي"، موضحاً أن الاحتلال بناء على التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي، أعاد بناء استراتيجيته، فعمل على مسابقة الزمن في تكريس سياسة الأمر الواقع لتنفيذ مخططاته: حصار غزة، وتهويد القدس، وضمّ الضفة، وكان يريد إعادة احتلال غزة.

وبيّن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، أن الاحتلال سعى لانتزاع مشاريع جديدة، يستعملها غطاءً أمريكياً لشرعنتها على الأرض.

وقال مشعل: إن هناك مبشرات بإعادة وحدة الصف الفلسطيني، فهناك قواسم مشتركة، وهذا الموقف موحد على رفض المشاريع الصهيونية الأمريكية، لافتاً إلى أن الأمريكان والصهاينة، فوجئوا بالإجماع الفلسطيني على رفض (صفقة القرن)، وخطة "الضمّ"، وأن هذا الموقف الفلسطيني، صلّب الموقف العربي المتردد، وجمّد خطط المتآمر.

وأكد مشعل، أن الاتفاق الإماراتي الصهيوني كان صادماً للجميع، وأن الموقف المؤيد للتطبيع يتراجع، والموقف الفلسطيني المُوحد لن يعطي غطاءً للمطبعيين، مشدداً على أن أهل فلسطين موضع الرهان، وأن الأمتين العربية والإسلامية، هم شركاء في المقاومة والصمود.

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