شؤون فلسطينية

تعرف على برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل

تعرف على برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال، خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أن برنامج الزيارات للثلث الأول من الشهر المقبل، سيكون جزئيًا، لافتة إلى أن زيارة الأسرى في سجن (رامون) الفوج الأول، ستكون بتاريخ 6/9، والفوج الثاني بتاريخ 7/9.

وأضافت أن زيارة الأسرى في سجون (هداريم- الدامون/ أشبال- الفوج الأول، والنقب- الفوج الأول) بتاريخ 7/9، وسجن (مجدو) بتاريخ 8/9، وسجني (الدامون- أشبال/ الفوج الثاني، والنقب- الفوج الثاني) بتاريخ 9/9، ومستشفى سجن (الرملة) بتاريخ 10/9.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيارات المذكورة، ستكون على نفقة الصليب الأحمر، لافتة إلى أن البرنامج جزئي للثلث الأول من الشهر، بسبب أوضاع فيروس (كورونا).

وطالبت الأهالي بضرورة تأكيد الحجز لدى مكتب الصليب في مدينة القدس، من خلال الاتصال الهاتفي 02/5917919، مبينة أن عدد الزوار محدود (شخصين لكل أسير)، وقد يطرأ تغير أو تعديل على سير البرنامج، حسب تطور وضع (كورونا).

ودعت الأهالي أيضًا إلى الالتزام بكافة تعليمات السلامة يوم الزيارة، مشيرة إلى أن بقية البرنامج، سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

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