الشرطة بغزة: إجراءات مشددة بفرض حظر التجول بعد تمديده

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث بإسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي، اليوم الأحد، أن هناك إجراءات مشددة في فرض التجول بمحافظات القطاع، بعد إعلان وزارة الداخلية، تمديد الحظر لـ 48 ساعة إضافية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "سحب الكثير من التصاريح التي منحتها وزارة الداخلية لعدد من المؤسسات والشركات والتجار في قطاع غزة؛ للحد من حركة التنقل بين المحافظات؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا)".



وتابع البطنيجي: "للأسف لازال هناك بعض الاستهتار من قبل المواطنين بعدم الالتزام بمنع التجول، وإجراءات الوقاية والسلامة".



وأردف: "نجدد دعوتنا للمواطنين للالتزام في بيوتهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مع الأخذ بإجراءات الوقاية والسلامة".



ويتواصل لليوم السادس على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع في القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1004 عينات.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/مارس الماضي 257 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 182، (145 من المجتمع و37 من العائدين)، متعافين 72، وفيات 3، والمتواجدون في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف".



وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، تمديد حظر التجول في القطاع لمدة 48 ساعة جديدة، وذلك اعتباراً من الليلة الماضية، مشيرةً إلى سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي وباء (كورونا).