شؤون فلسطينية

تعرف على آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

تعرف على آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية في المحافظة الوسطى، كمال خطاب، إيقاف العمليات المجدولة غير الطارئة، وإغلاق العيادات الخارجية، ووضع آليات مناسبة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.

كما كشف، عن تخصيص نقطة فرز في مستشفى شهداء الأقصى، للتعامل مع مرضى الجهاز التنفسي في المحافظة الوسطى، لمنع تفشي الوباء إلى أروقة المستشفى، وضمان استمرار تقديم باقي الخدمات للمواطنين.

وأوضح، أن عملية جلب مرضى الفشل الكلوي من المناطق المغلقة بالمحافظة الوسطى للمستشفى، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وإشار خطاب لإطلاق اللجنة خدمة التواصل عن بعد مع المواطنين، وتقديم الاستشارات الطبية لهم من خلال أطباء مختصين، لافتاً إلى أن من يحتاج إلى تدخل طبي، تتحرك الفرق  إليه بواسطة سيارات الإسعاف، ومن يستدعي تدخلًا في المستشفى تحضره الطواقم الطبية.

وقال: فور تلقينا اتصالًا من المواطنين حول ظهور أعراض فيروس (كورونا)، تتحرك الفرق المختصة، ويتم احضار الحالة.

وأضاف: بعد ذلك يتم اجراء الفحص الأولي، وتحجز في مكان مخصص لمدة 24 ساعة، حتى ظهور نتائج الفحص، وإن كانت سلبية يتم إعطاء النصائح وإرجاعه للمنزل ليحجر نفسه 14 يومًا، أما إن كانت إيجابية يتم نقله وفق إجراءات خاصة إلى مراكز الحجر الصحي المختصة.

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات الأقصى

تعرف على برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل

تعرف على برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل

الأسير موسى زهران من بلدة دير أبو مشعل يُعلّق إضرابه عن الطعام

الأسير موسى زهران من بلدة دير أبو مشعل يُعلّق إضرابه عن الطعام

فيديو: إصابة مرضى بـ (كورونا) وكوادر طبية بالاختناق بغاز الاحتلال بالخليل

فيديو: إصابة مرضى بـ (كورونا) وكوادر طبية بالاختناق بغاز الاحتلال بالخليل

الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل

تعرف على برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل

الأسير موسى زهران من بلدة دير أبو مشعل يُعلّق إضرابه عن الطعام

الأسير موسى زهران من بلدة دير أبو مشعل يُعلّق إضرابه عن الطعام

تعرف على آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

تعرف على آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

حنا عيسى: يجب دعم المقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة

حنا عيسى: يجب دعم المقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة

منوعات

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

صور: وفاء الكيلاني بإطلالة مُفاجئة.. والجمهور يتهم &#34;تيم حسن&#34;

صور: وفاء الكيلاني بإطلالة مُفاجئة.. والجمهور يتهم "تيم حسن"

(حمو بيكا) يكشف عن موعد ومكان حفل زفافه

(حمو بيكا) يكشف عن موعد ومكان حفل زفافه

شاهد: ابتسامة &#34;متحولة&#34; من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

شاهد: ابتسامة "متحولة" من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

عربي

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

نصرالله يكشف تلق عروض &#34;أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب&#34;

نصرالله يكشف تلق عروض "أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب"