الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

أطلقت العلاقات العامة بوزارة الداخلية (دليل معلومات مواجهة جائحة كورونا) عبر الرقم المجاني لاستعلامات الداخلية 1800131313، وذلك عبر استقبال اتصالات المواطنين على مدار الساعة.





وأوضحت العلاقات العامة، أنها ستجيب على استفسارات المواطنين حول الإجراءات المتخذة، وتقديم المعلومات المتعلقة بجهود مواجهة الجائحة.





وأشارت إلى أن طواقمها، ستعمل على تقديم المعلومات حول قرارات وإجراءات الوزارات والبلديات، واستقبال اقتراحات وملاحظات الجمهور، حول الإجراءات المفروضة.

رام الله - دنيا الوطن