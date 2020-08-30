لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

تلقت لجنة طوارئ جائحة (كورونا) في خانيونس، ما يزيد عن (423) اتصالاً من المواطنين منذ الإعلان عن تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد، حيث شملت اتصالات المواطنين الاستعلامات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة خلال فترة الطوارئ، والتي تشمل البلدية والشرطة والصحة، وذلك نظراً لحظر التجول في أحياء خانيونس، الذي فرضته وزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة لمنع تفشي الفيروس.





بدوره، قال رئيس لجنة طوارئ جائحة (كورونا) أ. عماد الأغا: إن بلدية خانيونس، قد خصصت داخل مقر البلدية غرفة الطوارئ المركزية، التي تنعقد بشكل دائم، حيث يتم من خلالها تلقي الاتصالات من المواطنين، والتواصل مع الجهات المختصة مباشرة، مع التشديد على ضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ للحفاظ على حياتهم وأطفالهم لمحاصرة الوباء ومنع تفشي الفيروس.





ودعا الأغا كافة المواطنين إلى التواصل مع لجنة الطوارئ على مدار الساعة، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (115) وجوال رقم (0595233606).

رام الله - دنيا الوطن