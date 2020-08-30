شؤون فلسطينية

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الطاقم الطبي في مستشفى (بيلنسون)، صباح اليوم الأحد، عن وفاة الشاب فارس أبو عرار في العشرينيات من عمره من مدينة قلنسوة، متأثراً بالجروح الحرجة، التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار عند منتصف الليل.

وأصيب الشاب أبو عرار عند منتصف الليل، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم العلوي من جسده.

وبحسب التفاصيل، فإن الشاب، أصيب خلال عبوره من شارع نفذت فيه جريمة إطلاق نار على منزل وفق (عرب 48).

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى (مئير) لاستكمال العلاج، ومن ثم إلى مستشفى (بيلنسون)، حيث أخضع للجراحة وأعلن الطاقم الطبي وفاته، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وشهدت الساعات الأخيرة، العديد من جرائم إطلاق النار والطعن والعنف في العديد من البلدات الفلسطينية في النقب والجليل والمثلث والساحل، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مكافحة العنف والجريمة.

وأسفرت حوادث العنف عن تسجيل عدة إصابات بين متوسطة وخطيرة في قلنسوة، وجسر الزرقاء، وطمرة، ورهط، والطيرة، وعيلوط، وعن مقتل شاب من قلنسوة رمياً بالرصاص.

ومساء الجمعة، قتل الشاب سامر أبو فاضل في العشرينيات من عمره، متأثراً بجراحه الحرجة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل سيارة في مدينة كفر قاسم.

وبمقتل الشاب أبو عرار من قلنسوة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن، إلى 57 ضحية، بينها 9 نساء.

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