السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

بعد أربعة أشهر من تسجيل معدلات إصابة لفيروس (كورونا) المستجد في السعودية، أكثر من ألف إصابة يومياً، انخفضت حصيلة الإصابات اليومية أمس إلى أقل من ألف إصابة للمرة الأولى منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، لتكون الأدنى منذ ذلك الوقت.





يأتي ذلك، في وقت تستعد فيه السعودية، اليوم الأحد، لعودة الطلبة إلى الدراسة في موسم جديد، سيطبق فيه التعليم عن بعد، فيما ستشهد بعض الجامعات والمعاهد الفنية عودة حضورية لطلبتها، كما يعود موظفو القطاع الحكومي للعمل بكامل العدد، بعد أشهر من العودة التدريجية وفق (الشرق الأوسط).





وقبل العودة، كانت السعودية في 16 آذار/ مارس الماضي، علقت الحضور لمقرات العمل لموظفي القطاع العام لمدة 16 يوماً، في الوقت الذي كانت فيه إجمالي إصابات الفيروس في السعودية لا تتجاوز 150 إصابة، لكن أحوال الفيروس تغيرت، وتفشت، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار التعليق من 16 يوماً إلى 138 يوماً، مع إصابات تخطت حاجز الـ 310 آلاف إصابة.





وأعلنت وزارة الصحة، أمس (السبت)، تسجيل 987 حالة إصابة جديدة، توزعت في 103 مدن، ليصبح الإجمالي 313.911 حالة.





في حين تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 288.441 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3840 وفاة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 21.630 حالة، منها 1555 حالة حرجة.

رام الله - دنيا الوطن