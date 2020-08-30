الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير أمجد عمر مصطفى خليل مخزومي من جنين، اليوم الأحد، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهو محكوم 26 عاما.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمو، بأن الأسير مخزومي أمضى فترات طويلة في العزل ومنع الزيارة، إضافة الى تعمد سلطات الاحتلال انتهاج سياسة تنقله داخل السجون.