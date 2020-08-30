ترامب يصف المتظاهرين الأميركيين السود بـ (لبلطجيّة)





وتظاهر محتجون مناهضون لترامب أمام البيت الأبيض أثناء إلقاء ترامب كلمته وأطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين في البيت الأبيض سماعها.



ومثل مدن أميركية كثيرة شهدت واشنطن والشوارع القريبة من البيت الأبيض مظاهرات متكررة ضد وحشية الشرطة والعنصرية منذ أن قتل رجل شرطة في منيابوليس الرجل الأسود جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.



وشهدت كينوشا بولاية ويسكونسن اضطرابات مدنية وأعمال تصعيد في المواجهات مع الشرطة بعد أن أطلقت الشرطة هناك الرصاص على رجل أسود وأصابته أمام ثلاثة من أولاده.



ويصور ترامب نفسه على أنه مرشح القانون والنظام في محاولته للفوز بفترة ثانية في تشرين الثاني ودعا إلى قمع الاحتجاجات بقوة.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على جرائم أفراد الشرطة البيض بحق الأميركيين السود إنهم «بلطجية».وأضاف ترامب في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير أن «الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض خرجوا أمام مجموعة من البلطجية، لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية» وفق (جريدة الدستور).