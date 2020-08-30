عاجل

  • روسيا: تسجيل 4890 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والحصيلة تتجاوز 990 ألفا

  • وزيرة الصحة:إصابة سبعة مرضى و25 كادراً طبياً بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز على مستشفى الخليل

عربي

نصرالله يكشف تلق عروض "أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب"

نصرالله يكشف تلق عروض "أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب"
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن تلقي عروض في السابق بأموال طائلة وسلطة وتطوير النظام السياسي لصالح حزبه "مقابل التخلي عن قضيتنا"، مؤكدا "لم نفعل ولن نفعل".

جاء ذلك في كلمة لنصرالله في ذكرى عاشوراء، حيث قال وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة للحزب: "لا الترهيب والقتل يمكن أن يخيفنا ولا الترغيب يسقطنا من موقع المسؤولية ولا التثبيط يمكن أن يصل الى قلوبنا ولا الشائعات والحروب النفسية يمكن ان تنال من ارادتنا وعزمنا على المضي في هذا الطريق ولا التزوير يجعلنا نشك في صحة مسارنا" وفق (cnn بالعربية).

وتابع قائلا: "خلال 20 سنة من زمن معاوية مرت نفس التجارب التي تحصل في عصرنا من ترغيب او ترهيب او تيئيس او شائعات او اعتبار ما حصل خلاف سياسي، منذ العام 82 وجهوا لنا التهديد بالتهجير والقتل والاعتقال ومارسوه وشنوا حروبا.. منذ سنة 2000 وبعدها واليوم قيل لنا اذا ’فتح حزب الله خطاً‘ مع الاميركيين وقال لهم ماذا تريدون؟ يريدون امن اسرائيل- وخذ ما تريد. وكذلك جرى تضخيم العدو كمثل مقولة الجيش الذي لا يقهر وكان قيام المقاومة بذهن البعض جنونا".

واشار الى أنه "لا حياد إذا كانت المعركة بين حق وباطل وواجبك الالهي والشرعي والاخلاقي ان تقف الى جانب الحق وتقاتل الباطل".

أخبار ذات صلة

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

&#34;بحبك يا لبنان&#34;.. فيروز تستقبل ماكرون على &#34;فنجان قهوة&#34;

"بحبك يا لبنان".. فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة"

مصر: 212 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 212 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يعتقل لبنانياً حاول التسلل عبر الحدود ويُعيده بعد التحقيق

جيش الاحتلال يعتقل لبنانياً حاول التسلل عبر الحدود ويُعيده بعد التحقيق

وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

تعرف على آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

الداخلية بغزة تُطلق دليل معلومات حول جائحة (كورونا)

لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

لجنة طوارئ خانيونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الإعلان عن جائحة (كورونا)

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مقتل الشاب فارس أبو عرار في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

حنا عيسى: يجب دعم المقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة

حنا عيسى: يجب دعم المقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة

&#34;مستعربون&#34; يختطفون أسيرا سابقا جنوب جنين

"مستعربون" يختطفون أسيرا سابقا جنوب جنين

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من مدن الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من مدن الضفة الغربية

منوعات

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

صور: وفاء الكيلاني بإطلالة مُفاجئة.. والجمهور يتهم &#34;تيم حسن&#34;

صور: وفاء الكيلاني بإطلالة مُفاجئة.. والجمهور يتهم "تيم حسن"

(حمو بيكا) يكشف عن موعد ومكان حفل زفافه

(حمو بيكا) يكشف عن موعد ومكان حفل زفافه

شاهد: ابتسامة &#34;متحولة&#34; من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

شاهد: ابتسامة "متحولة" من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

شاهد: بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف قريباً

شاهد: بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف قريباً

عربي

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

نصرالله يكشف تلق عروض &#34;أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب&#34;

نصرالله يكشف تلق عروض "أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب"