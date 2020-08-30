قلقيلية: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 418



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الإصابات صباح هذا اليوم عشر إصابات، والحالات موزعة، في

قلقيلية بواقع تسع إصابات، و"حبلة" بواقع إصابة واحدة.





وبذلك يصبح مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم الأحد، 418 إصابة نشطة.





وأضاف راجبة: بخصوص الحالات الموجودة في المشفى العسكري بمدينة نابلس، عددها أربع حالات، ويجري العمل على تحويل ثلاث حالات أخرى، وأربع من الحالات يتم تزويدها بالأكسجين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأحد، إحصائية لإصابات فيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.