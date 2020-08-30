الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من مدن الضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.



وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل سامح عبيد وسمير إعمر من ضاحية شويكة شمال طولكرم.



كما اعتقل الشابين جهاد عزام غرابية وعبدالله خالد أبو زيد من قباطية، خلال مرورهما قرب مستوطنة "دوتان".



ومن رام الله، اعتقل الشاب إبراهيم نبيل نخلة من مخيم الجلزون شمالًا.



واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود شكارنة (17 عامًا) من بلدة نحالين غرب بيت لحم، كما سلمت حمدان فنون بلاغًا لمراجعة مخابراتها.



واعتقل الاحتلال الشاب محمد عتيق من البلدة القديمة بالقدس.



وعلى صعيد آخر، اقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل ووزع منشورات هدد فيها أهالي المخيم بحملات اعتقال واسعة، كما اقتحم منزل الأسير القيادي باجس نخلة من مخيم الجلزون وعاث فيه فسادا.