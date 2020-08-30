طالع: نقاط بيع الخضار والدواجن المعتمدة من لجنة الطوارئ بمحافظة الوسطي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، عن نقاط بيع الخضار والدواجن المعتمدة من لجنة الطوارئ في محافظة الوسطي، (النصيرات).
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، عن نقاط بيع الخضار والدواجن المعتمدة من لجنة الطوارئ في محافظة الوسطي، (النصيرات).
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه لليوم السادس على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينات.
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