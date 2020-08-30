حرصاً على أرواح الحيوانات.. "الزراعة" بغزة تنشر أسماء أطباء بيطريين منتشرين بالقطاع

نشرت وزارة الزراعة بغزة، أسماء وعناوين وأرقام التواصل للأطباء البيطريين المنتشرين في القطاع، لتقديم الخدمة الطبية البيطرية.





وتقول الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن نشر هذه العناوين والأرقام، يأتي منعاً لمن ينتحلون صفة الطبيب البيطري ويتغافلون أصحابها ويتسببون في كوارث.





وأضافت: يأتي أيضاً في ظل انتشار أزمة (كورونا) واستمرار الحظر وإغلاق بعض العيادات البيطرية، وحرصاً على أرواح الحيوانات و"لأنها أمانة في أعناقنا، ومنعاً للاعتداء على أرواحها من قبل دخلاء المهنة".





















رام الله - دنيا الوطن