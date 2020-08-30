حرصاً على أرواح الحيوانات.. "الزراعة" بغزة تنشر أسماء أطباء بيطريين منتشرين بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة بغزة، أسماء وعناوين وأرقام التواصل للأطباء البيطريين المنتشرين في القطاع، لتقديم الخدمة الطبية البيطرية.
وتقول الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن نشر هذه العناوين والأرقام، يأتي منعاً لمن ينتحلون صفة الطبيب البيطري ويتغافلون أصحابها ويتسببون في كوارث.
وأضافت: يأتي أيضاً في ظل انتشار أزمة (كورونا) واستمرار الحظر وإغلاق بعض العيادات البيطرية، وحرصاً على أرواح الحيوانات و"لأنها أمانة في أعناقنا، ومنعاً للاعتداء على أرواحها من قبل دخلاء المهنة".
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