الهند تسجل رقماً قياسياً عالمياً بحالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الهند اليوم الأحد، رقماً قياسياً عالمياً في حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 78761 حالة إصابة بالفيروس، فيما يمثل أعلى عدد يومي على مستوى العالم في حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.



ووفق إحصائية لوكالة أنباء (رويترز)، فإن الهند تجاوزت العدد الذي سجل في الولايات المتحدة في 16 تموز/يوليو وبلغ 77299 حالة.