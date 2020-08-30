جنوب إفريقيا: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بدولة جنوب إفريقيا.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن تم "تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في جنوب إفريقيا للمواطن خالد الريفي بسبب فيروس (كورونا)".



وقبل تسجيل هذه الحالة الجديدة، كانت "الخارجية" أعلنت أمس تسجيل 237 حالة وفاة، و5707 إصابة، بالإضافة إلى 1910 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.