صور.. وكيل "الصحة" بغزة يعقد اجتماعاً تقييمياً للجنة التنسيقية بين وزارتي الصحة والداخلية









رام الله - دنيا الوطنعقد وكيل وزارة الصحة بغزة، د.يوسف أبو الريش في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، اجتماعاً تقييمياً بمكتبه بغزة للجنة التنسيقية بين وزارتي الصحة والداخلية.يأتي ذلك لمتابعة وتقييم جملة الإجراءات التي نفذتها اللجان الحكومية منذ الاعلان عن تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) من خارج مراكز الحجر الصحي.وأطلعت اللجنة التنسيقية أبو الريش على تقارير العمل الميدانية خاصة، والمتعلقة بعمل مراكز الحجر الصحي ومستشفى العزل، والإجراءات الميدانية في المناطق التي تم تسجيل الحالات فيها.ويتواصل لليوم السادس على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع في القطاع.وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينات.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/مارس الماضي 257 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 182، (145 من المجتمع و37 من العائدين)، متعافين 72، وفيات 3، والمتواجدون في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف".وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، تمديد حظر التجول في القطاع لمدة 48 ساعة جديدة، وذلك اعتباراً من الليلة الماضي، مشيرةً إلى سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي وباء (كورونا).