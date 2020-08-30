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ميانمار تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

ميانمار تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ميانمار يوم السبت، أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، وسط قفزة في تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد أسابيع مضت دون حدوث إصابات محلية مؤكدة.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين التي تمزقها الصراعات والتي فرضت السلطات فيها عزلا عاما وحظر تجول.

وتوفي بالمرض في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، ستة أشخاص فقط، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 733 حالة.

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