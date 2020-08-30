مصر: 212 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 212 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 14 وفاة، نزولا من 223 إصابة و 20 وفاة في اليوم السابق.



وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و 5376 حالة وفاة".



وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من الاستهتار بالإجراءات الضرورية لمواجهة تفشي الفيروس، مشدداً على أن مصر قد تعيد اتخاذ إجراءات مشددة؛ لمواجهة خطر هذا الفيروس، "إذا تزايدت أعداد الإصابات".



وقال السيسي، خلال احتفال بعدد من المشروعات الجديدة في الإسكندرية: "إن تقارير الخبراء والمختصين تشير إلى أن خطر انتشار الفيروس ربما يمتد لعام قادم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكرر تشديده ومناشدته للمصريين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، تلافياً للأضرار التي قد تنتج إذا تم التساهل في اتخاذ تلك التحسبات.



رام الله - دنيا الوطن