البرازيل: حالات الوفاة بفيروس (كورونا) تتجاوز 120 ألف حالة

سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 758 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 41350 حالة إصابة جديدة جراء الفيروس، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في البرازيل جراء الفيروس، إلى 120262 حالة.





كما وصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، ثلاثة ملايين و846153 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.



وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطن