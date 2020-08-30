مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في قطاع غزة مقبلة على ازدياد





وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه حتى اللحظة هناك 182 حالة إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع، 145 منهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة، منذ انتشار الجائجة، وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً.



وشدد أبو وردة على أن الحالة الوبائية في القطاع، مقبلة على ازدياد، وقال: "أصبحت الآن لدينا الخارطة الوبائية لانتشار الفيروس، وبسبب اكتظاظ السكان في القطاع وصغر مساحته، يزداد القلق ويضعنا في حالة طوارئ".



وأضاف مستشار وزيرة الصحة لشؤون القطاع: أنه تم الآن وضع المستشفى الأوروبي، ليكون مختصاً لجميع مرضى (كورونا)، ويتم نقل جميع المصابين لهذا المستشفى.



وتابع: كان هناك اكتشاف لعدة حالات في عدد من المستشفيات في الشفاء والاندونيسي، وتم اختيار "الأوروبي" الآن لاحتضان المصابين.



وشدد أبو وردة على أن الإجراءات مستمرة في التشديد من قبل وزارة الصحة، ونحن نسير وفق تعليمات وزيرة الصحة، مي الكيلة، وفي القريب سيتم إرسال المستلزمات اللازمة إلى القطاع، وفي انتظار الوفد الذي شكله الرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطنقال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة لشؤون قطاع غزة، اليوم الأحد: إن الحالة الوبائية في القطاع تزداد سوءاً.