5974 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 5974 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 5974 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 591712 حالة، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 673 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس، 63819.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 673 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس، 63819.
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