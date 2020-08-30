5974 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المكسيك

وبذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 591712 حالة، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 673 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس، 63819.







رام الله - دنيا الوطنسجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 5974 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.