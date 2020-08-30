الصين: تسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الصين اليوم الأحد، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ووفق اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، فإن كل الإصابات واردة من الخارج، مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم 14.



وقالت: إنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم.



وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





رام الله - دنيا الوطن