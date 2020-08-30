شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

محافظ قلقيلية يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 408 إصابات.

وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الإصابات لهذا اليوم 31، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.

وأضاف: أن الإصابات موزعة كما يلي، قلقيلية: 19، "حبلة" 1، "باقة الحطب": 1، "عزون":1، "كفر قدوم": 1.

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