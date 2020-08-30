محافظ قلقيلية يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 408 إصابات.





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الإصابات لهذا اليوم 31، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.





وأضاف: أن الإصابات موزعة كما يلي، قلقيلية: 19، "حبلة" 1، "باقة الحطب": 1، "عزون":1، "كفر قدوم": 1.





رام الله - دنيا الوطن