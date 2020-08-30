إسرائيل: 906 حالات وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

سجلت إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية، 644 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وتوصف حالة 438 مصاباً بفيروس (كورونا) بخطيرة من اجمالي الحالات النشطة، بينهم 116 يستعينون بأجهزة تنفس اصطناعي، وفق ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية.



وتوفي منذ انتشار الوباء في إسرائيل 906، ومن مجمل المرضى تماثل للشفاء 92100، علما أن عدد المرضى حاليا 20331".



من المقرر، أن يصادق (كابينت كورونا) في إسرائيل، اليوم الأحد على خطة "الرمزور"، التي طرحها المنسق الوطني لشؤون الجائحة، روني غامزو.



ويرجح، أن يقدم الأخير استقالته من منصبه إذا لم يصادق على الخطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقالت جهات مطلعة: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سينتظر عشرة أيام قبل البت في مسألة فرض إغلاق أثناء الأعياد اليهودية الشهر المقبل أم لا، وذلك وفقاً لتطور الصورة الوبائية.



ويرغب غامزو في أن يتم تقييد الحركة أثناء الطوق في المدن الحمراء، أما في باقي المناطق، ستطبق القيود في رأس السنة العبرية، ويوم "عيد الغفران" فقط.



وبحسب (القناة 11 كان)، تجري إسرائيل اتصالات مع المزيد من الدول، لفتح أجوائها أمام الإسرائيليين، وهي قبرص وجورجيا والمجر والنمسا.



من جانبه، أكد مدير عام وزارة الصحة، أن فرض الإغلاق التام ليس مطروحاً على بساط البحث في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن جهوداً جمة تبذل من أجل الامتناع عن اللجوء إلى هذه الخطوة، لما فيها من عواقب وخيمة، بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.



وفي حديث إذاعي، أعرب البروفيسور ليفي، عن الأمل في أن يعتمد (كابينت كورونا) غداً خطة "الرمزور" التي وضعها غامزو.



واستبعد مدير عام وزارة الصحة، إنتاج لقاح ناجع، يستخدم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل.



رام الله - دنيا الوطن