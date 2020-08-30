استمرار التظاهرات المناوئة لنتنياهو بسبب الفساد وفشل التعامل مع (كورونا)





واتجه نحو ألف شخص من جسر الأوتار عند مشارف القدس، صوب الميدان، وساروا على خط السكك الحديدية للقطار الكهربائي الخفيف.





ويطالب المحتجون نتنياهو بالاستقالة، على خلفية تهم الفساد الموجهة له، بالإضافة إلى فشله بالتعامل مع أزمة فيروس (كورونا) في إسرائيل، وارتفاع معدلات البطالة.



كما جرت مظاهرات مناوئة لنتنياهو في قيساريا قبالة منزل نتنياهو الرسمي، وفي عشرات الجسور ومفارق الطرقات في انحاء إسرائيل، فيما نظمت كذلك مظاهرات على الخلفية ذاتها في 17 مدينة في العالم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأغلقت الشرطة عدداً من الشوارع في القدس قبيل المظاهرة، وأفيد أن هذه الشوارع هي "عازا" و"بن ميمون" و"اغرون" و"كينغ جورج" و"كيرن هيسود"، الى جانب ميدان باريس.





وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أنها لن تسمح لأحد بالاعتداء على أفرادها وستتصدى بحزم لاية محاولة من هذا القبيل.



رام الله - دنيا الوطنتظاهر الليلة آلاف الأشخاص المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في "ميدان باريس"، قرب منزله الرسمي في القدس المحتلة.