فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة يتواصل لليوم السادس توالياً

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل لليوم السادس على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع في القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينات.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/مارس الماضي 257 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 182، (145 من المجتمع و37 من العائدين)، متعافين 72، وفيات 3، والمتواجدون في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف".



وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، تمديد حظر التجول في القطاع لمدة 48 ساعة جديدة، وذلك اعتباراً من الليلة الماضي، مشيرةً إلى سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي وباء (كورونا).



وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: إنه تقرر القيام بالفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة، ومنع التنقل بين المحافظات، مضيفاً: "تقرر الفصل الكامل بين كافة البلدات والمخيمات بمحافظة الشمال".



وأضاف البزم: "نحن أمام إجراءات خاصة وشديدة شمال قطاع غزة، وخصصنا مكاناً في كل محافظة لحجز المخالفات لإجراءات الحجر الصحي".



وكانت "الداخلية" قررت مساء الاثنين الماضي، بدء فرض حظر التجول في القطاع، بعد اكتشاف عدة إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع، للمرة الأولى بغزة، منذ بدء تفشي الجائحة في مختلف دول العالم.