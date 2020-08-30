شؤون فلسطينية

الطقس: تعمق الموجة شديدة الحرارة والجافة على فلسطين

الطقس: تعمق الموجة شديدة الحرارة والجافة على فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعمق الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، انحسار الموجة شديدة الحرارة والجافة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 39-25 37-22 32-21 بيت لحم 39-25 37-22 32-21
رام الله والبيرة 38-24 36-21 31-20 طولكرم 38-26 35-24 32-22
نابلس 40-26 38-23 33-22 قلقيلية 38-26 35-24 32-22
جنين 42-28 40-26 35-24 سلفيت 39-25 37-22 32-21
طوباس 43-28 41-26 36-25 روابي 39-26 37-23 33-22
الخليل 38-24 36-21 31-21 غزه 37-27 34-25 31-24
أريحا 48-31 46-29 41-28 خانيونس 37-27 34-25 31-24
الأغوار الشمالية 46-29 44-27 39-26 رفح 38-26 35-24 32-23

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