بعد إعلان هنية.. هل اقتربت جولة التصعيد مع الاحتلال في قطاع غزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

تتجه الأنظار في قطاع غزة، نحو مفاوضات التهدئة التي يمارسها السفير القطري محمد العمادي، لرأب الصدع في قطاع غزة، وسط توقعات بالفشل، وعدم القدرة على منع حدوث مواجهة أو تصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية التوتر الذي شهده القطاع في الآنة الأخيرة.

ولكن إذا ما أصبحت التوقعات حقيقة، وتم الإعلان بشكل رسمي عن فشل هذه المفاوضات، ما هو السيناريو المتوقع؟ وهل نحن أمام جولة تصعيد جديدة، بالرغم من جائحة (كورونا) التي تفشت في القطاع؟

أكد الدكتور ناصر اليافاوي، المحلل السياسي، أن من أهم مخرجات فشل الوسيط القطري، هو رسائل تصعيد من غزة، وقيام حركة (حماس) بتهديد سلطات الاحتلال عبر الوسطاء بإمكانية التصعيد، لافتاً إلى أن الحركة ستنفذ تصعيداً تكتيكياً، رغم رد الاحتلال، بأنها لن تحتمل أي هجوم عليها.

وقال اليافاوي: "اتصال إسرائيل بالوسطاء المصريين والقطريين، لمتابعة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل حالة الطوارئ الصحّية المصاحبة لوباء (كورونا) التي يعيشها أهل القطاع، يشير إلى عدم قدرتهم على تحمّل التبعات الاقتصادية لهذه الحالة".

وأوضح المحلل السياسي، أن حركة (حماس) والفصائل المتماهية معها، أرادوا إرسال رسائل، أنه يمكن تسخين الأوضاع الميدانية على حدود القطاع، بما يؤدي إلى وضع لا ترغب فيه سلطات الاحتلال، إذ يمكن للمقاومة إدخال نصف المجتمع الإسرائيلي إلى الملاجئ، ما يضاعف أعداد المصابين بفيروس (كورونا) وتفقد دولة الاحتلال السيطرة عليه، وهذا ما تخشاه إسرائيل طبعاً.

وأشار إلى أن رسائل حركة (حماس)، تزامنت مع تحذيرات بأن الحال الميدانية قد تتدهور، في حال تأخّر إدخال المنحة القطرية، إضافة إلى المطالب العاجلة في إدخال مساعدات لمواجهة فيروس (كورونا)، وللسيطرة على عمليات الحجر، خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق، أوضح المحلل السياسي، أنه بظل التعنت الإسرائيلي، ومطالبتهم بالهدوء مقابل الهدوء، فليس أمام حماس ما تخسره، وأصبح ظهرها ملاصقاً للحائط، وستقوم بزيادة الأساليب المتاحة والخشنة، ولا سيما البلالين الحارقة والمتفجرة، بشكل يزعج مستوطنات الغلاف.

وفي المقابل، أشار اليافاوي، إلى أن إسرائيل وعبر سلاحها الجوي، تقصف نقاطاً متقدمة للفصائل على امتداد قطاع غزة، قد يرافقها ارتقاء شهداء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الرد من غزة سيكون بصواريخ ليس بعيدة المدى، ولن تتعدى الغلاف.

وقال: "الأهم والأخطر فى الموضوع، وبتفكير خارج الصندوق، نرى وبشكل سياسي خبيث، العمل على تآكل وإنحسار الدور القطري فى ملف غزة، تمهيداً وبرضى إسرائيلي أمريكي، لإحلال الدور الإماراتي، كمحاولة لضرب المحور التركي القطري".



وأضاف: "إفشال الدور القطري مقصود ومبرمج، وبعد انتهاء جولة التصعيد الحالية، ستتضح لنا الصورة بشكل عملاتي".



من جانبه، أكد الدكتور هاني العقاد، لـ"دنيا الوطن"، أنه بعد يوم من مباحثات العمادي في غزة، لم يستطع الوصول لاختراق إيجابي لاتفاق تهدئة جديد بين غزة وإسرائيل، لافتاً إلى أن المفاوضات، تجري والقطاع يعيش حالة من الطوارئ، بسبب تفشي فيروس (كورونا) ودخوله المجتمع الغزي بقوة.



وقال العقاد: "كان العمادي يأمل أن توافق حماس على مقترحات قطرية إسرائيلية، بتمديد المنحة لعام وإعادة إدخال الوقود لمحطة الكهرباء، وفتح (معبر كرم ابو سالم) أمام مواد البناء والسلع الأخري، التي منعتها إسرائيل مؤخراً علي خلفية البالونات المفخخة".



وأضاف: "أعتقد أن العمادي لم يأتِ بجديد ولا يملك أن يرفع حصار ولا يمتلك أكثر من مفاوضات برؤية إسرائيلية، لا أكثر ولا أقل، وهو لم يات لصالح المقاومة ولا غزة، بل جاء للحصول علي هدوء، بثمن ترفضة الفصائل الفلسطينية الآن".



وأردف العقاد بقوله: "أكثر ما يملكة العمادي، المنحة القطرية، وهنا أقول إن إسرائيل قد تماطل في طلبات حماس الجديدة، لكن المتوقع أن تطرح إسرائيل مقايضة ذلك بجثث جنودها الأسري في غزة".



وأوضح المحلل السياسي، أن المباحثات لم تصل لطريق مسدود، لكن تحتاج لمزيد من الوقت للضغط على حماس؛ لتقبل بالهدوء مقابل الهدوء، والإيعاذ لملادينوف للبدء بمشاريع تنموية تخفف من أزمات غزة ولا تنهيها، أو ترفع الحصار كاملاً، معتبراً في الوقت ذاته، أن الأمور إن أرادت لها إسرائيل تتدحرج لمواجهة، ستكون مواجهة قصيرة وقاسية وقوية لبضعة أيام فقط، تحسن فيها إسرائيل حالة الضغط علي حماس؛ لتحقق ما تريد، وهو العودة للهدوء والتفاهمات السابقة.



وقال: "لا أعتقد بالمطلق، أن تفشي الوباء يمكن أن يعيق اقدام إسرائيل علي تنفيذ سيناريوهات تقايض فيها غزة بكل شيء مقابل ان توظف المقاومة كل ما لديها لحالة هدوء علي الحدود"، مضيفاً: "المهم ألا يغلق الباب أمام الوسطاء جميعاً، سواء المصرين أو القطرين أو ملادينوف، وألا يتوقف التنغيص علي الاحتلال بالبالونات الحارقة والمفخخة، وبالمقابل تستمرالمقاومة الشعبية علي الحدود وبكثافة، وإن تطلب الأمر أكثر من ذلك من أساليب علي المقاومة ألا تمانع، والمهم أن تثب الفصائل في غزة عن موقفها الواضح الآن من الحصار، وزادت المطالب، وأحذر من تخفيض سقفها، لأن هذا ليس من صالح غزة لأن هذا يعطي الاحتلال مدخلاً ليفرض ما يريد".



بدوره، أكد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي، على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن مطالب غزة تضاعفت مع انتشار وباء (كورونا)، لافتاً إلى أن هناك مطالب سابقة، وقت زيارة الوفد المصري، ووضعت أمامه، وهكذا مع السفير القطري، التي تنتهي زيارته الليلة، ما لم يحدث جديد.



وأوضح القرا أن المقاومة الفلسطينية لم تغير موقفها، لافتاً إلى أن هناك اجماعاً في الفصائل بذلك، وعبر عنه فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، والذي أشار بشكل واضح لضرورة إنهاء الحصار.



وقال: "تصريح حماد يحمل رسالة واضحة وأخيرة للاحتلال، بضرورة كسر الحصار، وإلا سنذهب لجولة جديدة من المواجهة".





الجدير ذكره، أن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أصدر فجر الأحد، بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي للحركة، أكد فيه أن رئاسة الحركة تتابع وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

وقال البيان: "يؤكد رئيس الحركة ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به الآن الأخ السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، وما زال رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ونبذل الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.

وأضاف البيان: "نعتبر أن المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة،

ونعلن بمنتهى الوضوح أن قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله".

وتابع البيان: "يدعو رئيس الحركة السيد نيكولاي ميلادينوف إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة شعبنا".

وأكمل البيان: "كما يدعو رئيس الحركة شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة".