مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف جنوب قطاع غزة

قصفت مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة أهداف عسكرية في قطاع غزة، وذلك بزعم رد جيش الاحتلال على إطلاق البالونات الحارقة تجاه بلدات غلاف غزة.



وأقدمت مدفعيات الاحتلال على استهداف نقطة تتبع للضبط الميداني شرق مدينة خانيونس، إضافة إلى استهداف نقطة رصد في محيط موقع صوفا جنوب قطاع غزة.



كما واستهدفت مدفعيات الاحتلال نقطة للضبط الميداني شرق المنطقة الوسطي، فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن دباباته قصفت مواقع للمقاومة جنوب القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن ذلك يأتي رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع، وفق زعمه.





رام الله - دنيا الوطن