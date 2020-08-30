شؤون فلسطينية

هنية: الاحتلال يرفض التعاطي مع مطالب شعبنا ونثق بالدورين المصري والقطري

هنية: الاحتلال يرفض التعاطي مع مطالب شعبنا ونثق بالدورين المصري والقطري
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، فجر الأحد، بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي للحركة، جاء فيه: 

تتابع رئاسة الحركة وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

ويؤكد رئيس الحركة ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به الآن الأخ السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، وما زال رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ونبذل الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.

ونعتبر أن المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة.

ونعلن بمنتهى الوضوح أن قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله.

ويدعو رئيس الحركة السيد نيكولاي ميلادينوف إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة شعبنا.

كما يدعو رئيس الحركة شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.

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