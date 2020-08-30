البطنيجي: أغلقنا 72 صفحة فيسبوك تروح للشائعات ورصدنا 300 شائعة

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، إنه تم إغلاق 72 صفحة فيسبوك تروج الشائعات في قطاع غزة، مبيناً أن المباحث وجهات الاختصاص رصدت نحو 300 شائعة.



وقال البطنيجي، لقناة (الأقصى): "ثمة من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويستغل أزمة كورونا، والشرطة تنفذ تعليمات الخطة الحكومية لمواجهة الفيروس".



وأضاف: "اليوم سجلنا التزاما كبيرا من الأهالي في حظر التجوال وصل إلى 90٪ ونأمل بالمزيد، حيث تحاول الشرطة ان توفر للمواطن كل المعلومات اللازمة ونرحب بأي استفسار من الأهالي".



وأوضح أن الشرطة في غزة تسهر ليلا ونهارا على راحة المواطن وهذا واجبها ، مقدما الشكر للشعب الفلسطيني على تقديره للجهود المبذولة.



وأكد استمرار جهود الشرطة المتعلقة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا حتى يتم السيطرة عليها ، مبيناً أن الشرطة بدأت اليوم تشديد اجراءاتها لضبط حظر التجوال وخاصة في الأحياء الشعبية.



وقال المتحدث باسم شرطة غزة :"غدا سيكون تشديد أكثر من رجال الشرطة بحق من يكسر حظر التجوال، ونأمل من جميع المواطنين مساعدتنا في تنفيذ القرارات".





رام الله - دنيا الوطن