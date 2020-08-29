الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير



وأشار صالح إلى أنه "لابد من تلبية الاستحقاق الوطني بالإصلاح، وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة، يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير".



وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.



وتولى الكاظمي الحكم في أيار/ مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه عادل عبد المهدي، على الاستقالة.



واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي أنحاء الجنوب.



وقالت حكومة الكاظمي: إن 560 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وفقاً لمستشار لرئيس الوزراء.



واشتكى المتظاهرون من استشراء الفساد، وصعوبة الأوضاع المعيشية، مطالبين بتغيير النظام السياسي.



وشهدت أحدث الانتخابات، التي أجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5%، وفقاً لبيانات رسمية، ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير.



وإلى جانب الأزمة السياسية، التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضاً من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس العراقي، برهم صالح: "إن الانتخابات المبكرة، يجب أن تسودها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير".وتابع في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، اليوم السبت: "العراقيون يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة، بعد معاناة طويلة وحرمان مديد"، مضيفاً: "يتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).