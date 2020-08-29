عربي

الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير

الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس العراقي، برهم صالح: "إن الانتخابات المبكرة، يجب أن تسودها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير".

وتابع في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، اليوم السبت: "العراقيون يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة، بعد معاناة طويلة وحرمان مديد"، مضيفاً: "يتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار صالح إلى أنه "لابد من تلبية الاستحقاق الوطني بالإصلاح، وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة، يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.

وتولى الكاظمي الحكم في أيار/ مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه عادل عبد المهدي، على الاستقالة.

واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي أنحاء الجنوب.

وقالت حكومة الكاظمي: إن 560 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وفقاً لمستشار لرئيس الوزراء.

واشتكى المتظاهرون من استشراء الفساد، وصعوبة الأوضاع المعيشية، مطالبين بتغيير النظام السياسي.

وشهدت أحدث الانتخابات، التي أجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5%، وفقاً لبيانات رسمية، ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير.

وإلى جانب الأزمة السياسية، التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضاً من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة (كورونا).

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يعتقل لبنانياً حاول التسلل عبر الحدود ويُعيده بعد التحقيق

جيش الاحتلال يعتقل لبنانياً حاول التسلل عبر الحدود ويُعيده بعد التحقيق

وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

السيسي: قد نُعيد اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة خطر (كورونا) حال تزايدت الإصابات

السيسي: قد نُعيد اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة خطر (كورونا) حال تزايدت الإصابات

رصد هزة أرضية غربي الجزائر

رصد هزة أرضية غربي الجزائر

صورة الرئيس صدام حسين قبل إعدامه بدقائق تثير جدلاً واسعاً

صورة الرئيس صدام حسين قبل إعدامه بدقائق تثير جدلاً واسعاً

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس دولة الإمارات يُصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصرع فتى 15 عاماً بحادث سير بين مركبة ودراجة هوائية بالخليل

مصرع فتى 15 عاماً بحادث سير بين مركبة ودراجة هوائية بالخليل

موقع إسرائيلي: إغلاق طريق 458 شمال الضفة الغربية بسبب حادث أمني

موقع إسرائيلي: إغلاق طريق 458 شمال الضفة الغربية بسبب حادث أمني

الصحة بغزة: حجم المخالطين لمصابي فيروس (كورونا) بالقطاع كبير وسيطرنا على بؤرة المغازي

الصحة بغزة: حجم المخالطين لمصابي فيروس (كورونا) بالقطاع كبير وسيطرنا على بؤرة المغازي

جامعة الأزهر تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها

جامعة الأزهر تُصدر إعلاناً "مهماً" للناجحين بالثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها

إعلام الاحتلال: العمادي وصل لمعبر (إيرز) ناقلاً رسالة من حماس لإسرائيل

إعلام الاحتلال: العمادي وصل لمعبر (إيرز) ناقلاً رسالة من حماس لإسرائيل

معروف: محافظتان لم يُكتشف فيهما أي إصابة بـ (كورونا) وقريبا سنكون أمام إجراءات جديدة

معروف: محافظتان لم يُكتشف فيهما أي إصابة بـ (كورونا) وقريبا سنكون أمام إجراءات جديدة

معروف: الثامنة مساءً موعد نشر الرصد الوبائي وتعاملنا مع 30 من مروجي الشائعات

معروف: الثامنة مساءً موعد نشر الرصد الوبائي وتعاملنا مع 30 من مروجي الشائعات

المالية بغزة: لم نُحدد موعد وآلية صرف رواتب الموظفين حتى اللحظة

المالية بغزة: لم نُحدد موعد وآلية صرف رواتب الموظفين حتى اللحظة

منوعات

شاهد: ابتسامة &#34;متحولة&#34; من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

شاهد: ابتسامة "متحولة" من ميلانيا ترامب لـ إيفانكا تثير ضجة واسعة

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

ميغان ماركل بالشورت بعد تحررها من البروتوكولات الملكية

شاهد: بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف قريباً

شاهد: بعد الطلاق.. مي حلمي بفستان زفاف قريباً

شاهد: بعد اتهامها بمخالفة الذوق العام..ليلى اسكندر:&#34;أنا عالبحر وعادي ترا ألبس مايوه&#34;

شاهد: بعد اتهامها بمخالفة الذوق العام..ليلى اسكندر:"أنا عالبحر وعادي ترا ألبس مايوه"

شاهد: رد ناري من &#34;سعد الصغير&#34; على &#34;مدحت العدل&#34; بسبب (بحبك يا حمار)

شاهد: رد ناري من "سعد الصغير" على "مدحت العدل" بسبب (بحبك يا حمار)

شاهد كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان (تميم يونس) تعرضه للتحرش؟

شاهد كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان (تميم يونس) تعرضه للتحرش؟

شاهد: لوسي ترقص على أغنية (بالبنط العريض) لحسين الجسمي

شاهد: لوسي ترقص على أغنية (بالبنط العريض) لحسين الجسمي

شاهد: سوزان نجم الدين: &#34;كثير باسولي اجري من أجل علاقة&#34;

شاهد: سوزان نجم الدين: "كثير باسولي اجري من أجل علاقة"

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: (نور) تخطف الأضواء من والدها عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

شاهد: الممثلة السورية دانا جبر تتصدر (ترند) جوجل بسبب فيديو وصور فاضحة

عربي

وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير

الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير

السيسي: قد نُعيد اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة خطر (كورونا) حال تزايدت الإصابات

السيسي: قد نُعيد اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة خطر (كورونا) حال تزايدت الإصابات