شؤون فلسطينية

مصرع فتى 15 عاماً بحادث سير بين مركبة ودراجة هوائية بالخليل

مصرع فتى 15 عاماً بحادث سير بين مركبة ودراجة هوائية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقي فتى يبلغ من العمر (15 عاماً) مصرعه اليوم، إثر حادث سير تعرض له أثناء قيادته دراجة هوائية في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة، حول وقوع حادث سير بمنطقة بئر حرم الرامه في مدينة الخليل، على الفور تحركت شرطة المرور للمكان؛ لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الإلكتروني.

وأضاف ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بدراجة هوائية، الأمر الذي تسبب بإصابة راكب الدراجة بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها لمشفى الأهلي؛ لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة لاحقاً.

وأشار ارزيقات إلى أن سائق المركبة، فر من مكان الحادث، في حين تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، والعمل على إحضار السائق.

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