شاهد: إياد البزم يُعلّق على انتقادات وجهت له بسبب فيديو المؤتمر الصحفي

الجدير ذكره، أن إياد البزم، طالب الدكتور أشرف القدرة قبل بداية المؤتمر الصحفي بالتباعد الإجتماعي، قائلاً له: "ابعد خلي الناس تشعر بالخطر"، الأمر الذي أدى إلى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.













رام الله - دنيا الوطنعلق الناطق باسم الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، على الانتقادات، التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو جرى تداوله لحديثه مع الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة قبل بداية المؤتمر الصحفي بشأن فيروس (كورونا).وقال البزم، في مقطع فيديو نشره على صفحته بـ (فيسبوك): "تابعت التعليقات الخاصة بالفيديو الذي كان بالمؤتمر الصحفي تحت الهواء بيني وبين الدكتور أشرف القدرة، كنت أحاول التباعد بيننا لنقدم صورة للناس، لنكون قدوة في التزام إجراءات السلام والوقاية".وأضاف البزم: "البعض أخذ الفيديو بسياقات هنا وهناك وكنا سعداء بحرص شعبنا الفلسطيني، والوضع خطير ونحن نفرض الإجراءات، ونتمنى السلامة لكم جميعاً".