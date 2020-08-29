السيسي: قد نُعيد اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة خطر (كورونا) حال تزايدت الإصابات

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من الاستهتار بالإجراءات الضرورية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، مشدداً على أن مصر قد تعيد اتخاذ إجراءات مشددة؛ لمواجهة خطر هذا الفيروس، "إذا تزايدت أعداد الإصابات".



وقال السيسي، خلال احتفال بعدد من المشروعات الجديدة في الإسكندرية: "إن تقارير الخبراء والمختصين تشير إلى أن خطر انتشار الفيروس ربما يمتد لعام قادم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكرر تشديده ومناشدته للمصريين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، تلافياً للأضرار التي قد تنتج إذا تم التساهل في اتخاذ تلك التحسبات.



كما نوه الرئيس المصري إلى أن الكثير من الدول "أعادت تحسباتها" في مواجهة خطر الفيروس، بعد زيادة أعداد المصابين.



وأكد على أن الفترة المقبلة، وخاصة مع بداية فصل الشتاء وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، تستدعي استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس (كورونا).