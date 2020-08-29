مرشح للرئاسة الأمريكية: أتعهد باستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وإعادة المساعدات لـ (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه مع حل الدولتين، معرباً عن رفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية.



وتعهد بايدن في وثيقة أصدرها، اليوم السبت، باسئتناف العلاقات الدبلوماسية، والدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، واعادة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما شملت الوثيقة طبيعة علاقة حملته بالجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.