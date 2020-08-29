مقتل جندييْن تركييْن على الحدود مع إيران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها، في اشتباك مع المسلحين على الحدود مع إيران.



وأوضحت الوزارة في بيان صدر، اليوم السبت، أن العسكريين قتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب العمال الكردستاني، في منطقة دوجوبايزيت بمحافظة آغري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت، أن الاشتباك، حدث بعد أن حاول مسلحو حزب العمال الكردستاني، التسلل إلى تركيا من أراضٍ إيران المجاورة.