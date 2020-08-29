الحكومة البريطانية تُسجل 1108 إصابات جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة سجلت 1108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل يوم الجمعة.



وقالت: "إن 12 آخرين توفوا في غضون 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن المرض بالمملكة المتحدة إلى 41477 شخصاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجلت بريطانيا، يوم الجمعة، أعلى حصيلة منذ 12 حزيران/ يونيو بعد إصابة 1522 شخصاً بالفيروس.



وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.



وقررت السلطات فرض إجراءات حجر صارمة في عدد من المدن الواقعة في شمال إنجلترا، بعد ارتفاع عدد الإصابات هناك.



كما فرضت إجراءات الحجر المنزلي والصحي على المسافرين القادمين إلى بريطانيا من بعض الدول.