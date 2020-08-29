الشرطة تفض 20 عرساً في جنين بسبب فيروس (كورونا)

فضت الشرطة الفلسطينية، بمساندة الأجهزة الأمنية في مدينة جنين 20 عرساً، لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ.





وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء لحصر انتشار الوباء، فقد قامت الشرطة وبناء على توجيهات مدير شرطة المحافظة، العميد عزام جبارة، وبمساندة الأجهزة الأمنية، بفض الأعراس المذكورة؛ لمخالفتها تعليمات الحكومة، القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات والأعراس في محافظات الوطن.



وأهابت الشرطة بالمواطنين لضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية، ومبادئ التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن