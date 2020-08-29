شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: تطور إيجابي بالمفاوضات مع حماس بوساطة العمادي ولا اتفاق نهائياً

موقع إسرائيلي: تطور إيجابي بالمفاوضات مع حماس بوساطة العمادي ولا اتفاق نهائياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أمير بوخبوط، مراسل موقع (واللا) الإسرائيلي: إن هناك تطوراً إيجابياً في المفاوضات مع حركة (حماس)، لكن دون التوصل لاتفاق نهائي حتى اللحظة. 

وأوضح بوخبوط، أن هناك رغبة بالهدوء لدى إسرائيل قبل بداية العام الدراسي، الذي سيبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر.

وقال: "حماس تدرك ضعف إسرائيل في هذه المرحلة الزمنية وتريد تعظيم أرباحها".

في سياق ذي صلة، أكد الموقع ذاته، أن السفير القطري محمد العمادي، تباحث اليوم مع ممثلين من الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، وقيادة المنطقة الجنوبية، و(شاباك)، مطالب حماس حول التهدئة، في (معبر بيت حانون) شمالي قطاع غزة.

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