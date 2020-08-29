موقع إسرائيلي: إغلاق طريق 458 شمال الضفة الغربية بسبب حادث أمني



وأعلن الموقع الإسرائيلي، أنه على أثر ذلك، تم استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (كودكود) الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال، أغلقت طريق 458 شمال الضفة الغربية، بسبب حادث أمني.وأشار الموقع إلى أن الحديث، يدور عن عبوة، متمثلة بإطار محترق، وبداخله أنبوب غاز.