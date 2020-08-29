موقع إسرائيلي: إغلاق طريق 458 شمال الضفة الغربية بسبب حادث أمني
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (كودكود) الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال، أغلقت طريق 458 شمال الضفة الغربية، بسبب حادث أمني.
وأشار الموقع إلى أن الحديث، يدور عن عبوة، متمثلة بإطار محترق، وبداخله أنبوب غاز.
وأعلن الموقع الإسرائيلي، أنه على أثر ذلك، تم استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.
أفاد موقع (كودكود) الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال، أغلقت طريق 458 شمال الضفة الغربية، بسبب حادث أمني.
وأشار الموقع إلى أن الحديث، يدور عن عبوة، متمثلة بإطار محترق، وبداخله أنبوب غاز.
وأعلن الموقع الإسرائيلي، أنه على أثر ذلك، تم استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.
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